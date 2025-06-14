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В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов

Киев, Суббота 14 июня 2025 23:32
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В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов Фото: в Киеве работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - отметил городской голова.

О работе сил ПВО в столице также сообщили в КМВА.

"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Дроновые атаки России

Вечером в субботу, 14 июня, российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Минувшей ночью россияне атаковали Украину несколькими десятками "Шахедов".

Больше всего от удара пострадало Запорожье.

Дроны уничтожили склад с гуманитарной помощью в городе.

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