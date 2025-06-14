В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов

Фото: в Киеве работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)

В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию.