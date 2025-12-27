UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки

Фото: ДСНС у Києві (facebook)
Автор: Марина Балабан

У Києві лунають вибухи - ворог атакує балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - попередив міський голова Віталій Кличко. 

Мешканці Києва повідомляють про вибухи, які чутно у столиці. 

Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України. 

Згодом повітряна тривога поширилась на всю Україну. 

Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд: 

Попередній масований обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Загалом було зафіксовано 673 засоби повітряного нападу.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривогаРакети