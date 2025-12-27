У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки

У Києві лунають вибухи - ворог атакує балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - попередив міський голова Віталій Кличко.
Мешканці Києва повідомляють про вибухи, які чутно у столиці.
Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України.
Згодом повітряна тривога поширилась на всю Україну.
Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Загалом було зафіксовано 673 засоби повітряного нападу.
До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі.
На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.