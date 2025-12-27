В Киеве раздаются взрывы и работает ПВО на фоне объявленной ракетной опасности

В Киеве раздаются взрывы - враг атакует баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - предупредил городской голова Виталий Кличко.
Жители Киева сообщают о взрывах, которые слышно в столице.
Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о запуске крылатых ракет по южным областям Украины.
Впоследствии воздушная тревога распространилась на всю Украину.
Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения.
К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе.
На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.