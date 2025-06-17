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Київ атакують великі групи "Шахедів": в одному з районів міста "приліт"

Ілюстративне фото: у Києві лунають звуки вибухів (facebook.com/DSNSPoltava)
Автор: Каріна Левицька, Іван Носальський

В українській столиці в ніч на 17 червня пролунали вибухи. В одному з районів Києві зафіксовано падіння ворожого "Шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації, падіння "Шахеда" зафіксовано у Соломʼянському районі.

"Без подальшого загоряння", - додав Ткаченко.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці протиповітряна оборона також працює й на Оболоні.

Мер закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлено о 00:35.

Мер Києва розповів, що у Соломʼянський район столиці після вибухів викликали бригаду швидкої.

"Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!", - додав Кличко.

Оновлено 00:49

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у Солом'янському районі вже п'ятеро постраждалих через удар росіян.

Оновлено 00:53

Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, є руйнування на верхньому поверсі житлової будівлі.

Оновлено 01:00

За словами Кличка, чотирьох постраждалих у Солом'янському районі госпіталізували медики. При цьому ще одному надали допомогу на місці.

Натомість бригада "швидкої" виїхала на виклик в Оболонському районі.

Оновлено 01:04

Ткаченко написав, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях.

При цьому за однією адресою пожежа.

Оновлено 01:10

За словами Кличка, у Святошинському районі вже дев'ять постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Ще п'ятьом надали допомогу на місці.

Оновлено 01:30

У деяких районах столиці зафіксовано перебої у подачі електроенергії через атаку.

Атака на Україну

Зауважимо, що тривогу в місті було оголошено ще надвечір 16 червня. Окрім Києва повітряну тривогу також було оголошено і низці областей України.

Відомо, що російські війська запустили по країні ударні дрони.

Детальніше по загрозу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що у ніч на 16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників.

Було зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях.

Зокрема, у Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.

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