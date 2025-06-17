Київ атакують великі групи "Шахедів": в одному з районів міста "приліт"

За словами начальника Київської міської військової адміністрації, падіння "Шахеда" зафіксовано у Соломʼянському районі.

"Без подальшого загоряння", - додав Ткаченко.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці протиповітряна оборона також працює й на Оболоні.

Мер закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлено о 00:35.

Мер Києва розповів, що у Соломʼянський район столиці після вибухів викликали бригаду швидкої.

"Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!", - додав Кличко.

Оновлено 00:49

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у Солом'янському районі вже п'ятеро постраждалих через удар росіян.

Оновлено 00:53

Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, є руйнування на верхньому поверсі житлової будівлі.

Оновлено 01:00

За словами Кличка, чотирьох постраждалих у Солом'янському районі госпіталізували медики. При цьому ще одному надали допомогу на місці.

Натомість бригада "швидкої" виїхала на виклик в Оболонському районі.

Оновлено 01:04

Ткаченко написав, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях.

При цьому за однією адресою пожежа.

Оновлено 01:10

За словами Кличка, у Святошинському районі вже дев'ять постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Ще п'ятьом надали допомогу на місці.

Оновлено 01:30

У деяких районах столиці зафіксовано перебої у подачі електроенергії через атаку.