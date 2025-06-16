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Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ

Київ, Понеділок 16 червня 2025 08:52
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Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ Фото: у Києві уламки впали у декількох районах (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Унаслідок нічної атаки дронів на Київ, 16 червня, постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

Так, один російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі. На місці падіння утворилася велика вирва, втім, вдалося уникнути значних руйнувань і жертв.

Крім того, у Дарницькому районі зафіксовано пошкодження торгівельних павільйонів. Ткаченко підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного відношення до військової інфраструктури.

Також у кількох районах Києва виявлено уламки збитих ворожих дронів, зокрема у Дніпровському. На місцях уже відпрацювали аварійні та вибухотехнічні служби.

"Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака", - написав Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що внаслідок нічної атаки у столиці постраждали двоє людей: один із них залишається в лікарні, а жінка, яку також госпіталізували вночі, нині проходить амбулаторне лікування.

Обстріли України 16 червня

Цієї ночі Росія атакувала один з районів Київської області, в результаті чого було пошкоджено будинок та відомо про одного постраждалого. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також сьогодні вночі російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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