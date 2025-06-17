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Киев атакуют большие группы "Шахедов": в одном из районов города "прилет"

Иллюстративное фото: в Киеве раздаются звуки взрывов (facebook.com/DSNSPoltava)
Автор: Карина Левицкая, Иван Носальский

В украинской столице в ночь на 17 июня прогремели взрывы. В одном из районов Киеве зафиксировано падение вражеского "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам начальника Киевской городской военной администрации, падение "Шахеда" зафиксировано в Соломенском районе.

"Без дальнейшего возгорания", - добавил Ткаченко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице противовоздушная оборона также работает и на Оболони.

Мэр призвал горожан находиться в укрытиях.

Обновлено в 00:35.

Мэр Киева рассказал, что в Соломенский район столицы после взрывов вызвали бригаду скорой помощи.

"Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Кличко.

Обновлено 00:49

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что в Соломенском районе уже пятеро пострадавших из-за удара россиян. 

Обновлено 00:53

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, по предварительной информации, есть разрушения на верхнем этаже жилого здания. 

Обновлено 01:00

По словам Кличко, четырех пострадавших в Соломенском районе госпитализировали медики. При этом еще одному предоставили помощь на месте. 

В то же время бригада "скорой" выехала на вызов в Оболонском районе. 

Обновлено 01:04

Ткаченко написал, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. 

При этом по одному адресу пожар. 

Обновлено 01:10

По словам Кличко, в Святошинском районе уже девять пострадавших. Четырех госпитализировали. Еще пятерым предоставили помощь на месте. 

Атака на Украину

Заметим, что тревога в городе была объявлена еще вечером 16 июня. Кроме Киева воздушную тревогу также было объявлено и ряде областей Украины.

Известно, что российские войска запустили по стране ударные дроны.

Подробнее об угрозе, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников.

Было зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.

В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.

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