У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни запустили дрони
У Києві та низці областей України ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу. Російські війська запустили по країні ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України близько 19:00.
Станом на зараз дрони російські безпілотники зафіксовані:
- БПЛА з півночі у напрямку Полтави;
- ударний дрон курсом на Броварський район Київської області;
- БПЛА повз Бровари у напрямку Києва;
- дрон зі сходу у напрямку Запоріжжя;
- БПЛА зі сходу у напрямку Дніпра.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що над столицею помічено ворожий дрон. Працюють сили ППО, може бути гучно.
"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!", - наголосив Ткаченко.
Також російські безпілотники зафіксовані у небі над Київською, Дніпропетровською та Полтавською областями.
Оновлено 21:50
- БПЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
- БПЛА на межі Київщини ти Чернігівщини;
- БПЛА з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщину;
- БПЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;
- БПЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину;
- БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
- БПЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Карта повітряних тривог станом на 21:50
Обстріл України 16 червня
Нагадаємо, у ніч на 16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях.
Зокрема, у Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.
А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.
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