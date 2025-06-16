У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни запустили дрони

У Києві та низці областей України ввечері 16 червня оголосили повітряну тривогу. Російські війська запустили по країні ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України близько 19:00.

Станом на зараз дрони російські безпілотники зафіксовані:

БПЛА з півночі у напрямку Полтави;

ударний дрон курсом на Броварський район Київської області;

БПЛА повз Бровари у напрямку Києва;

дрон зі сходу у напрямку Запоріжжя;

БПЛА зі сходу у напрямку Дніпра.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що над столицею помічено ворожий дрон. Працюють сили ППО, може бути гучно.

"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!", - наголосив Ткаченко.

Також російські безпілотники зафіксовані у небі над Київською, Дніпропетровською та Полтавською областями.

Оновлено 21:50

БПЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;

БПЛА на межі Київщини ти Чернігівщини;

БПЛА з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщину;

БПЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;

БПЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину;

БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

БПЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Карта повітряних тривог станом на 21:50