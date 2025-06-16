Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 16 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки зафіксовано влучання у 10 локаціях , а падіння збитих - у 8 локаціях.

Станом на 8 ранку знешкоджено 125 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:

До відбиття атаки були залучені:

Ворог запускав дрони із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел та Шаталове. Основним напрямком удару була Донецька область.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 15 червня ворог запустив 194 засоби повітряного нападу, серед яких:

183 дрони;

11 ракет.

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