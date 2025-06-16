ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Понеділок 16 червня 2025 08:54
UA EN RU
Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Ворог запускав дрони із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел та Шаталове. Основним напрямком удару була Донецька область.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку знешкоджено 125 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:

  • 84 - збиті вогневими засобами ураження;
  • 41 - локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

Під час атаки зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях.

    Обстріли України з боку Росії

    Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

    До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 15 червня ворог запустив 194 засоби повітряного нападу, серед яких:

    • 183 дрони;
    • 11 ракет.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Війна в Україні Російська Федерація ППО Повітряні сили України
    Новини
    Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ
    Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ
    Аналітика
    Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
    Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді