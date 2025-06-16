РФ атакувала Запоріжжя дронами: на одному з підприємств сталася пожежа
Фото: на місці події працюють екстрені служби (t.me/dsns_telegram)
В ніч на 16 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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