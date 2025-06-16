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РФ атакувала Запоріжжя дронами: на одному з підприємств сталася пожежа

Понеділок 16 червня 2025 04:33
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РФ атакувала Запоріжжя дронами: на одному з підприємств сталася пожежа Фото: на місці події працюють екстрені служби (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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