РФ атакувала Запоріжжя дронами: на одному з підприємств сталася пожежа

В ніч на 16 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні. Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.