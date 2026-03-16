Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів

08:56 16.03.2026 Пн
1 хв
У столиці працює ППО
aimg Ірина Глухова
Фото: у Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів (Getty Images)

Зранку, 16 березня, у повітряному просторі Києва зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка у та мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

Читайте також: Запоріжжя здригнулося від вибухів: у вогні приватні будинки, є поранені (фото)

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 08:28 через загрозу ворожих безпілотників.

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що поблизу столиці зафіксовано російські БпЛА та закликав жителів міста залишатися в укриттях.

"Поблизу столиці ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою", - зазначив він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони.

"На Оболоні працюють сили ППО", - повідомив мер.

Де оголосили тривогу

Станом на 09:10 16 березня 2026 року повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Тривога також лунає в окремих районах Одеської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Сумської областей.

Оновлено о 09:15

Як проінформував мер Києва, у самому центрі столиці впали уламки безпілотника. За його словами, пожежі та постраждалих немає.

Ворожа атака на місто триває, тож містян закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

КиївППОВійна в УкраїніДрони