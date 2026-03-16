У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 08:28 через загрозу ворожих безпілотників.

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що поблизу столиці зафіксовано російські БпЛА та закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Де оголосили тривогу

Станом на 09:10 16 березня 2026 року повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Тривога також лунає в окремих районах Одеської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Сумської областей.

Оновлено о 09:15

Як проінформував мер Києва, у самому центрі столиці впали уламки безпілотника. За його словами, пожежі та постраждалих немає.

Ворожа атака на місто триває, тож містян закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.