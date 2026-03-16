RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов

08:56 16.03.2026 Пн
1 мин
Столица под ударом дронов
aimg Ірина Глухова
Фото: в Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов (Getty Images)

Утром, 16 марта, в воздушном пространстве Киева зафиксировали российские беспилотники. По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко в и мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 08:28 из-за угрозы вражеских беспилотников.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что вблизи столицы зафиксированы российские БпЛА и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"Вблизи столицы вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя", - отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны.

"На Оболони работают силы ПВО", - сообщил мэр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПВОВойна в УкраинеДрони