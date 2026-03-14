У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни запустили балістику, працює ППО

В ніч на 14 березня у Києві пролунала серія дуже гучних вибухів. Ворог запустив по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 03:09.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ уточнили, що існує загроза застосування балістики зі сходу, після чого зафіксували швидкісні цілі на Київ. Через кілька хвилин у столиці пролунали кілька вибухів. Місцева влада підтвердила атаку.

"Ворог здійснює атаку балістичними ракетами. Будьте уважні та обережні до відбою тривоги", - написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює протиповітряна оборона.

Вже о 03:14 з'явилась загроза застосування балістики ще й півдня, після чого через Миколаївщину полетіли швидкісні цілі в напрямку Києва. Моніторингові канали припускали, що це вже могли летіти ракети "Циркон".

Оновлено о 03:25

У столиці пролунали повторні вибухи після чергових пусків орієнтовно з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:20 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.