В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов

08:56 16.03.2026 Пн
Столица под ударом дронов
aimg Ірина Глухова
Фото: в Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов (Getty Images)

Утром, 16 марта, в воздушном пространстве Киева зафиксировали российские беспилотники. По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко в и мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 08:28 из-за угрозы вражеских беспилотников.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что вблизи столицы зафиксированы российские БпЛА и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"Вблизи столицы вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя", - отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны.

"На Оболони работают силы ПВО", - сообщил мэр.

Украина не требует вступления в Евросоюз "авансом", - вице-премьер Качка
Украина не требует вступления в Евросоюз "авансом", - вице-премьер Качка
