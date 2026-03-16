В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов
08:56 16.03.2026 Пн
1 мин
Фото: в Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов (Getty Images)
Утром, 16 марта, в воздушном пространстве Киева зафиксировали российские беспилотники. По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко в и мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 08:28 из-за угрозы вражеских беспилотников.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что вблизи столицы зафиксированы российские БпЛА и призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Вблизи столицы вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя", - отметил он.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны.
"На Оболони работают силы ПВО", - сообщил мэр.