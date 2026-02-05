У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів

У столиці України зафіксовано повітряну загрозу, пов'язану із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура в кількох районах Києва. Атака триває на момент публікації матеріалу.

Повітряна тривога і робота ППО над Києвом

Над Києвом у ніч на 5 лютого було зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Жителів міста закликали залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки до відбою повітряної тривоги. Ситуація в небі залишається напруженою, екстрені служби та сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі.

Наслідки атаки в Оболонському районі

Унаслідок ворожої атаки в Оболонському районі виникла пожежа на відкритій парковці. За попередніми даними, загорілися кілька автомобілів, що перебували на стоянці.

На місце оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію загоряння та оцінку наслідків. Інформація про пошкодження уточнюється.

Ситуація у Святошинському районі

Також наслідки атаки зафіксовано у Святошинському районі Києва. За попередніми даними, пожежі на цій ділянці не сталося.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Фахівці продовжують обстеження території для виявлення можливих пошкоджень інфраструктури.

Міські служби працюють у штатному режимі, дані про наслідки атаки оновлюються в міру надходження перевіреної інформації.