В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов

В столице Украины зафиксирована воздушная угроза, связанная с применением ударных беспилотников. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура в нескольких районах Киева. Атака продолжается на момент публикации материала.

Воздушная тревога и работа ПВО над Киевом

Над Киевом в ночь на 5 февраля была зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жителей города призвали оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до отбоя воздушной тревоги. Ситуация в небе остается напряженной, экстренные службы и силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме.

Последствия атаки в Оболонском районе

В результате вражеской атаки в Оболонском районе возник пожар на открытои парковке. По предварительным данным, загорелись несколько автомобилей, находившихся на стоянке.

На место оперативно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания и оценке последствии. Информация о повреждениях уточняется.

Ситуация в Святошинском районе

Также последствия атаки зафиксированы в Святошинском районе Киева. По предварительным данным, пожара на этом участке не произошло.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают обследование территории для выявления возможных повреждении инфраструктуры.

Городские службы работают в штатном режиме, данные о последствиях атаки обновляются по мере поступления провереннои информации.