RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 5 февраля Россия совершила очередной террор в отношении мирных украинцев. Атака происходит по разным направлениям страны, первые взрвывы раздаются в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко в сети Telegram.

Читайте также: Россия целый день прицельно атакует Запорожье, часть города без света

В столице Украины зафиксирована воздушная угроза, связанная с применением ударных беспилотников. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура в нескольких районах Киева. Атака продолжается на момент публикации материала.

Воздушная тревога и работа ПВО над Киевом

Над Киевом в ночь на 5 февраля была зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жителей города призвали оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до отбоя воздушной тревоги. Ситуация в небе остается напряженной, экстренные службы и силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме.

Последствия атаки в Оболонском районе

В результате вражеской атаки в Оболонском районе возник пожар на открытои парковке. По предварительным данным, загорелись несколько автомобилей, находившихся на стоянке.

На место оперативно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания и оценке последствии. Информация о повреждениях уточняется.

Ситуация в Святошинском районе

Также последствия атаки зафиксированы в Святошинском районе Киева. По предварительным данным, пожара на этом участке не произошло.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают обследование территории для выявления возможных повреждении инфраструктуры.

Городские службы работают в штатном режиме, данные о последствиях атаки обновляются по мере поступления провереннои информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрел КиеваВойна в Украине