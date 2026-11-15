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У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро, - Калашник

01:04 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)

У Києві будують дві з восьми запланованих альтернативних переправ через Дніпро, їх планують відкрити до кінця лютого. Резервні переходи зведуть поруч з наявними мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна", яке цитує міністра відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника.

Будівництво перших двох переходів ведуть компанії "Автомагістраль-Південь" та "Автострада".

"Зараз уже будуються два мостові переходи з восьми запланованих... До кінця лютого вони мають бути запущені", - розповів міністр.

Переправи зведуть поруч з наявними мостами і на одному рівні з ними. Кожна матиме одну смугу руху в кожному напрямку.

Переходи збирають з готових секцій. Частину конструкцій Україна отримала від американських донорів і японського агентства розвитку JICA. Також тривають переговори про ще 400 метрів конструкцій від Франції.

Усі вісім переходів зможуть забезпечити від 30 до 40% потоку, який зараз проходить діючими мостами Києва. За словами Калашника, щодня ними здійснюють близько 600 тисяч переїздів з лівого берега на правий. Найбільш завантажені - Північний і Південний мости.

Бюджет перших двох переходів становить майже 4 млрд гривень. Увесь проєкт з восьми переправ оцінюють у 12,5 млрд гривень.

Про будівництво додаткових переправ уряд оголосив ще наприкінці жовтня. Тоді Калашник розповів, що Росія системно атакує мостову інфраструктуру України, тож у Києві почали зводити нові переправи, які мають запрацювати на початку 2027 року. Раніше уряд ухвалив рішення будувати резервні дамби та понтонні переправи через Дніпро, а в перспективі розглядає і будівництво тунелю.

Атаки на столичні мости тривають. У ніч на 27 жовтня окупанти пошкодили Південний міст, а 7 листопада після удару закрили рух Північним мостом. Напередодні Зеленський попереджав, що Росія готує атаку на мости та енергетику.

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