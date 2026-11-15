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В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр, - Калашник

01:04 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)

В Киеве строят две из восьми запланированных альтернативных переправ через Днепр, их планируют открыть до конца февраля. Резервные переходы построят рядом с имеющимися мостами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина", которую цитирует министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника.

Строительство первых двух переходов ведут компании "Автомагистраль-Юг" и "Автострада".

"Сейчас уже строятся два мостовых перехода из восьми запланированных... К концу февраля они должны быть запущены", - рассказал министр.

Переправы построят рядом с имеющимися мостами и на одном уровне с ними. У каждой будет одна полоса движения в каждом направлении.

Переходы собирают из готовых секций. Часть конструкций Украина получила от американских доноров и японского агентства по развитию JICA. Также продолжаются переговоры о еще 400 метрах конструкций от Франции.

Все восемь переходов смогут обеспечить от 30 до 40% потока, проходящего сейчас действующими мостами Киева. По словам Калашника, ежедневно ими совершают около 600 тысяч переездов с левого берега на правый. Наиболее загруженные - Северный и Южный мосты.

Бюджет первых двух переходов составляет около 4 млрд гривен. Весь проект из восьми переправ оценивают в 12,5 млрд. гривен.

О строительстве дополнительных переправ правительство объявило еще в конце октября. Тогда Калашник рассказал, что Россия системно атакует мостовую инфраструктуру Украины, поэтому в Киеве начали строить новые переправы, которые должны заработать в начале 2027 года. Ранее правительство приняло решение строить резервные дамбы и понтонные переправы через Днепр, а в перспективе рассматривает и строительство тоннеля.

Атаки на столичные мосты продолжаются. В ночь на 27 октября оккупанты повредили Южный мост, а 7 ноября после удара закрыли движение по Северному мосту. Зеленский предупреждал, что Россия готовит атаку на мосты и энергетику.

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