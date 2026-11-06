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Росія готує новий удар по мостах та енергетиці України, - Зеленський

21:20 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія готує новий удар по мостах та енергетиці України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару. Країна-агресорка продовжить атаки на мости та енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

РФ готує новий удар

Зеленський зазначив, що розвідка надала дані, що готується новий удар:

  • по енергетиці,
  • по мостах через Дніпро,
  • по цивільній інфраструктурі.

"Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто",- запевнив президент.

Зеленський повідомив, що Україні необхідні ракети-перехоплювачі для Patriot.

"Кожна домовленість - важлива, кожен день в постачанні - дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім", - закликав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія продовжує підтримувати значний арсенал далекобійних ракет і нарощувати їхнє виробництво, попри дію міжнародних санкцій.

Як вдалося дізнатися ГУР, станом на жовтень 2026 року, на озброєнні держави-агресора перебуває до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих різних типів.

Крім того, 2 листопада Зеленський попередив, що Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика.

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