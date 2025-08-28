У Києві кількість жертв обстрілу росіян зросла до 10

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, атакували Київ дронами-камікадзе та ракетами різних типів. В результаті ворожого удару кількість жертв зросла до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

За даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням ракет та "Шахедів" станом на 9.30 ранку відомо про 10 загиблих, серед яких одна дитина.

"Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих", - зазначили у КМВА.

Удар росіян по Києву

Сьогодні вночі, 28 серпня, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на столицю України.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців. Також частина маршрутів громадського транспорту курсує з обмеженнями.

За оперативною інформацією, щонайменше 45 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

