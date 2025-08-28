ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві кількість жертв обстрілу росіян зросла до 10

Четвер 28 серпня 2025 09:58
UA EN RU
У Києві кількість жертв обстрілу росіян зросла до 10 Фото: у Києві кількість жертв обстрілу росіян зросла до 10 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, атакували Київ дронами-камікадзе та ракетами різних типів. В результаті ворожого удару кількість жертв зросла до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих", - зазначили у КМВА.

За даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням ракет та "Шахедів" станом на 9.30 ранку відомо про 10 загиблих, серед яких одна дитина.

Удар росіян по Києву

Сьогодні вночі, 28 серпня, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на столицю України.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців. Також частина маршрутів громадського транспорту курсує з обмеженнями.

За оперативною інформацією, щонайменше 45 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили