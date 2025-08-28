ua en ru
В Киеве количество жертв обстрела россиян возросло до 10

Четверг 28 августа 2025 09:58
В Киеве количество жертв обстрела россиян возросло до 10
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате вражеского удара количество жертв возросло до 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Количество пострадавших возросло до 48. Из них 10 погибших", - отметили в КГВА.

По данным Офиса Генерального прокурора, в результате комбинированной атаки на Киев с применением ракет и "Шахедов" по состоянию на 9.30 утра известно о 10 погибших, среди которых один ребенок.

Удар россиян по Киеву

Сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.

В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей. Также часть маршрутов общественного транспорта курсирует с ограничениями.

По оперативной информации, по меньшей мере 45 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

