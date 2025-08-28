Автобуси, тролейбуси та трамваї: у Києві змінено десятки маршрутів транспорту

Після ворожого обстрілу у Києві понад два десятки маршрутів громадського транспорту курсують зі змінами та певними обмеженнями, зокрема, через перекриття ряду вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".

• № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

Повідомляється, що є обмеження у русі автобусів, тролейбусів та трамваїв як на правому, так і на лівому березі Києва.

Удар РФ по Києву

Сьогодні вночі, 28 серпня, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на столицю України.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців.

За оперативною інформацією, щонайменше 38 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.