У Києві кількість жертв нічного обстрілу зросла до пʼяти

У Києві продовжує зростати кількість жертв внаслідок масованої комбінованої атаки РФ. Наразі відомо про пʼятьох загиблих.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він.

Масована атака РФ в ніч на 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку по критичній інфраструктурі України, використавши ударні дрони й низку ракетних типів, серед яких "Циркон", "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер".

Унаслідок масованого удару пошкоджено багато житлових будинків та інші цивільні об’єкти.

Загальна кількість ворожих цілей сягнула 449: це 19 ракет (13 з них - балістичні) та 430 безпілотників різних моделей, зокрема близько 300 "Шахедів". У Києві зафіксовано влучання й падіння дронів у дев’яти районах, рятувальні служби працювали майже по всій столиці.

За останніми даними, у столиці внаслідок атаки РФ постраждали 34 людини.

Під вогнем опинилися також Київська, Харківська й Одеська області. Для атаки на Сумщину росіяни застосували гіперзвукову ракету "Циркон".

На Одещині постраждав об’єкт енергетики, а на Кіровоградщині через ушкодження ліній електропередач виникли масштабні відключення світла.

Більше кадрів з місця російських ударів у Києві - дивіться у фоторепортажі РБК-Україна.