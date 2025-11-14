ua en ru
В Киеве количество жертв ночного обстрела возросло до пяти

Киев, Пятница 14 ноября 2025 12:49
В Киеве количество жертв ночного обстрела возросло до пяти Фото: В Киеве возросло количество жертв ночного обстрела (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве продолжает расти количество жертв в результате массированной комбинированной атаки РФ. На данный момент известно о пяти погибших.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"По обновленной информации, количество погибших от ночного удара возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Массированная атака РФ в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку по критической инфраструктуре Украины, использовав ударные дроны и ряд ракетных типов, среди которых "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и "Искандер".

В результате массированного удара повреждено много жилых домов и другие гражданские объекты.

Общее количество вражеских целей достигло 449: это 19 ракет (13 из них - баллистические) и 430 беспилотников различных моделей, в том числе около 300 "Шахедов". В Киеве зафиксировано попадание и падение дронов в девяти районах, спасательные службы работали почти по всей столице.

По последним данным, в столице в результате атаки РФ пострадали 34 человека.

Под огнем оказались также Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область россияне применили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области пострадал объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения линий электропередач возникли масштабные отключения света.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - смотрите в фоторепортаже РБК-Украина.

