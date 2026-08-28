У Києві на хвилину зупинять метро та наземний транспорт: коли саме

У День пам'яті захисників і захисниць України, 29 серпня о 9:00, у Києві на хвилину зупинять роботу метро та наземного громадського транспорту. Після хвилини мовчання рух відновлюватимуть поступово.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.
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У Київському метрополітені повідомили, що о 9:00 поїзди зупиняться на знак вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України.
Стандартна тривалість зупинки становитиме одну хвилину, однак на окремих станціях вона може збільшитися до 4-5 хвилин через особливості роботи системи та безпечного відновлення руху.
Після завершення хвилини мовчання поїзди повертатимуться до звичного графіка поступово. За даними метрополітену, це може тривати до двох годин.
Наземний громадський транспорт також долучиться до загальнонаціональної акції пам'яті. За технічної можливості автобуси, тролейбуси й трамваї зупинятимуться на зупинках пасажирського транспорту на одну хвилину.
Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування ранкових поїздок і з розумінням поставитися до можливих затримок.
Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.
Читайте також про те, що з травня 2026-го у Києві почали сповіщати про загальнонаціональну хвилину мовчання через гучномовці міської системи оповіщення. Також нагадування про хвилину щодня публікують у Telegram-каналі КМДА.
Нагадаємо, що у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику на хвилину зупиняють рух транспорту в пам’ять про полеглих у війні. Також раніше ми розповідали, як виникла традиція хвилини мовчання на честь загиблих.