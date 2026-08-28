В Киеве на минуту остановят метро и наземный транспорт: когда именно

В День памяти защитников и защитниц Украины, 29 августа в 9.00, в Киеве на минуту остановят работу метро и наземного общественного транспорта. После минуты молчания движение будет восстанавливаться постепенно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
Главное:
В Киевском метрополитене сообщили, что в 9:00 поезда остановятся в память о погибших защитниках и защитницах Украины.
Стандартная продолжительность остановки будет составлять одну минуту, однако на отдельных станциях она может увеличиться до 4-5 минут из-за особенностей работы системы и безопасного возобновления движения.
По окончании минуты молчания поезда будут возвращаться к обычному графику постепенно. По данным метрополитена, это может занять до двух часов.
Наземный общественный транспорт также присоединится к общенациональной акции памяти. При технической возможности автобусы, троллейбусы и трамваи будут останавливаться на остановках пассажирского транспорта на минуту.
Пассажиров просят учесть временные остановки при планировании утренних поездок и с пониманием отнестись к возможным задержкам.
Напомним, что 29 августа в Украине чтят память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
Читайте также о том, что с мая 2026-го в Киеве начали извещать об общенациональной минуте молчания из-за громкоговорителей городской системы оповещения. Также напоминание о минуте ежедневно публикуется в Telegram-канале КГГА.
Напомним, что в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике на минуту останавливают движение транспорта в память о погибших в войне. Также раньше мы рассказывали, как возникла традиция минуты молчания в честь погибших.