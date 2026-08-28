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В Киеве на минуту остановят метро и наземный транспорт: когда именно

13:05 28.08.2026 Пт
2 мин
На полное восстановление графика подземки понадобится до 2 часов
aimg Василина Копытко
Киев почтит память погибших минутой молчания (фото: Getty Images)

В День памяти защитников и защитниц Украины, 29 августа в 9.00, в Киеве на минуту остановят работу метро и наземного общественного транспорта. После минуты молчания движение будет восстанавливаться постепенно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

Главное:

  • 29 августа в 9.00 в столице объявят общенациональную минуту молчания.
  • Метро остановит движение поездов на минуту.
  • На отдельных станциях поезда могут стоять 4-5 минут из-за технологических процессов.
  • Наземный транспорт также будет останавливаться на остановках, если это позволит ситуация.
  • На полное обновление графика метро может потребоваться до 2 часов.

Как будет работать метро

В Киевском метрополитене сообщили, что в 9:00 поезда остановятся в память о погибших защитниках и защитницах Украины.

Стандартная продолжительность остановки будет составлять одну минуту, однако на отдельных станциях она может увеличиться до 4-5 минут из-за особенностей работы системы и безопасного возобновления движения.

По окончании минуты молчания поезда будут возвращаться к обычному графику постепенно. По данным метрополитена, это может занять до двух часов.

Читайте также: Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине

Что будет с автобусами, троллейбусами и трамваями

Наземный общественный транспорт также присоединится к общенациональной акции памяти. При технической возможности автобусы, троллейбусы и трамваи будут останавливаться на остановках пассажирского транспорта на минуту.

Пассажиров просят учесть временные остановки при планировании утренних поездок и с пониманием отнестись к возможным задержкам.

Напомним, что 29 августа в Украине чтят память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Читайте также о том, что с мая 2026-го в Киеве начали извещать об общенациональной минуте молчания из-за громкоговорителей городской системы оповещения. Также напоминание о минуте ежедневно публикуется в Telegram-канале КГГА.

Напомним, что в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике на минуту останавливают движение транспорта в память о погибших в войне. Также раньше мы рассказывали, как возникла традиция минуты молчания в честь погибших.

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