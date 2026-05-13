Про хвилину мовчання у Києві повідомлятимуть по-новому: що зміниться
У Києві тестують новий формат сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання через гучномовці міської системи оповіщення. Також відтепер нагадування щодня автоматично публікуватиметься у Telegram-каналі КМДА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
КМДА сповіщатиме про хвилину мовчання
У КМДА нагадали: щодня о 9:00 Україна хвилиною мовчання вшановує пам’ять людей, чиї життя забрала російська агресія.
З 13 травня нагадування про хвилину мовчання автоматично публікуватиметься і в офіційному Telegram-каналі адміністрації. Сповіщення працюватиме завдяки інтеграції з мобільним застосунком "Київ Цифровий".
У самому застосунку користувачам також доступні Live Activity для iOS та інтерактивні сповіщення для Android. Після активації функції у налаштуваннях відлік хвилини мовчання відображатиметься навіть на заблокованому екрані смартфона.
Де вже оголошують хвилину мовчання
Наразі у столиці триває тестування трансляції оголошень про хвилину мовчання через міську систему гучномовців. Крім того, відповідні повідомлення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності, на 19 станціях метро та у наземному громадському транспорті, де є технічна можливість для аудіотрансляцій.
Також о 9:00 інформація про початок хвилини мовчання з’являється на діджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метро.
Крім того, у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику на хвилину зупиняють рух транспорту в пам’ять про полеглих у війні. Обмеження стосуються всіх автомобілів, за винятком спецтранспорту, і є частиною загальнонаціонального вшанування.