У Києві на хвилину зупинять метро та наземний транспорт: коли саме

Головне: 29 серпня о 9:00 у столиці оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

у столиці оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. Метро зупинить рух поїздів на 1 хвилину.

На окремих станціях поїзди можуть стояти 4-5 хвилин через технологічні процеси.

через технологічні процеси. Наземний транспорт також зупинятиметься на зупинках, якщо це дозволятиме ситуація.

на зупинках, якщо це дозволятиме ситуація. На повне відновлення графіка метро може знадобитися до 2 годин.

Як працюватиме метро

У Київському метрополітені повідомили, що о 9:00 поїзди зупиняться на знак вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України.

Стандартна тривалість зупинки становитиме одну хвилину, однак на окремих станціях вона може збільшитися до 4-5 хвилин через особливості роботи системи та безпечного відновлення руху.

Після завершення хвилини мовчання поїзди повертатимуться до звичного графіка поступово. За даними метрополітену, це може тривати до двох годин.

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Що буде з автобусами, тролейбусами і трамваями

Наземний громадський транспорт також долучиться до загальнонаціональної акції пам'яті. За технічної можливості автобуси, тролейбуси й трамваї зупинятимуться на зупинках пасажирського транспорту на одну хвилину.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування ранкових поїздок і з розумінням поставитися до можливих затримок.

Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.