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У Києві на хвилину зупинять метро та наземний транспорт: коли саме

13:05 28.08.2026 Пт
2 хв
На повне відновлення графіку підземки знадобиться до 2 годин
aimg Василина Копитко
У Києві на хвилину зупинять метро та наземний транспорт: коли саме Київ вшанує загиблих хвилиною мовчання (фото: Getty Images)
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У День пам'яті захисників і захисниць України, 29 серпня о 9:00, у Києві на хвилину зупинять роботу метро та наземного громадського транспорту. Після хвилини мовчання рух відновлюватимуть поступово.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.

Головне:

  • 29 серпня о 9:00 у столиці оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.
  • Метро зупинить рух поїздів на 1 хвилину.
  • На окремих станціях поїзди можуть стояти 4-5 хвилин через технологічні процеси.
  • Наземний транспорт також зупинятиметься на зупинках, якщо це дозволятиме ситуація.
  • На повне відновлення графіка метро може знадобитися до 2 годин.

Як працюватиме метро

У Київському метрополітені повідомили, що о 9:00 поїзди зупиняться на знак вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України.

Стандартна тривалість зупинки становитиме одну хвилину, однак на окремих станціях вона може збільшитися до 4-5 хвилин через особливості роботи системи та безпечного відновлення руху.

Після завершення хвилини мовчання поїзди повертатимуться до звичного графіка поступово. За даними метрополітену, це може тривати до двох годин.

Читайте також: Хвилину мовчання тепер оголошуватимуть через гучномовці по всій Україні

Що буде з автобусами, тролейбусами і трамваями

Наземний громадський транспорт також долучиться до загальнонаціональної акції пам'яті. За технічної можливості автобуси, тролейбуси й трамваї зупинятимуться на зупинках пасажирського транспорту на одну хвилину.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування ранкових поїздок і з розумінням поставитися до можливих затримок.

Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Читайте також про те, що з травня 2026-го у Києві почали сповіщати про загальнонаціональну хвилину мовчання через гучномовці міської системи оповіщення. Також нагадування про хвилину щодня публікують у Telegram-каналі КМДА.

Нагадаємо, що у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику на хвилину зупиняють рух транспорту в пам’ять про полеглих у війні. Також раніше ми розповідали, як виникла традиція хвилини мовчання на честь загиблих.

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