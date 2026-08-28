В Киеве на минуту остановят метро и наземный транспорт: когда именно

Главное: 29 августа в 9.00 в столице объявят общенациональную минуту молчания.

в столице объявят общенациональную минуту молчания. Метро остановит движение поездов на минуту.

На отдельных станциях поезда могут стоять 4-5 минут из-за технологических процессов.

из-за технологических процессов. Наземный транспорт также будет останавливаться на остановках, если это позволит ситуация.

на остановках, если это позволит ситуация. На полное обновление графика метро может потребоваться до 2 часов.

Как будет работать метро

В Киевском метрополитене сообщили, что в 9:00 поезда остановятся в память о погибших защитниках и защитницах Украины.

Стандартная продолжительность остановки будет составлять одну минуту, однако на отдельных станциях она может увеличиться до 4-5 минут из-за особенностей работы системы и безопасного возобновления движения.

По окончании минуты молчания поезда будут возвращаться к обычному графику постепенно. По данным метрополитена, это может занять до двух часов.

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Что будет с автобусами, троллейбусами и трамваями

Наземный общественный транспорт также присоединится к общенациональной акции памяти. При технической возможности автобусы, троллейбусы и трамваи будут останавливаться на остановках пассажирского транспорта на минуту.

Пассажиров просят учесть временные остановки при планировании утренних поездок и с пониманием отнестись к возможным задержкам.

Напомним, что 29 августа в Украине чтят память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.