У Києві горить навчальний заклад після удару балістики: всі наслідки атаки

Перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, після чого у столиці пролунали вибухи.

Напередодні, 28 вересня, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Кількість загиблих згодом зросла до двох людей, серед них помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна.

Того ж дня росіяни вдарили по медичному центру "Добробут", де є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.