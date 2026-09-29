В Киеве горит учебное заведение после удара баллистики: все последствия атаки

Перед атакой Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, после чего в столице прогремели взрывы.

Накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Число погибших впоследствии возросло до двух человек, среди них помощница экс-секретаря СНБО Горбулина.

В тот же день россияне ударили по медицинскому центру "Добробут", где ранены, а клиника временно приостановила работу.