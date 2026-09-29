У Києві горить навчальний заклад після удару балістики: всі наслідки атаки
Уночі 29 вересня в Києві уламки впали на кількох локаціях - у Печерському та Солом'янському районах виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
У Печерському районі загорілась нежитлова будівля.
Уламки ракети впали у двір будинку в Солом'янському районі, також зафіксовано влучання в адмінбудівлю об'єкта інфраструктури.
Крім того, влучили в один із корпусів навчального закладу - там виникла пожежа.
Інформація про пошкодження та постраждалих наразі встановлюється.
Перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, після чого у столиці пролунали вибухи.
Напередодні, 28 вересня, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Кількість загиблих згодом зросла до двох людей, серед них помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна.
Того ж дня росіяни вдарили по медичному центру "Добробут", де є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.