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У Києві горить навчальний заклад після удару балістики: всі наслідки атаки

02:15 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві горить навчальний заклад після удару балістики: всі наслідки атаки Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)
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Уночі 29 вересня в Києві уламки впали на кількох локаціях - у Печерському та Солом'янському районах виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

У Печерському районі загорілась нежитлова будівля.

Уламки ракети впали у двір будинку в Солом'янському районі, також зафіксовано влучання в адмінбудівлю об'єкта інфраструктури.

Крім того, влучили в один із корпусів навчального закладу - там виникла пожежа.

Інформація про пошкодження та постраждалих наразі встановлюється.

Перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, після чого у столиці пролунали вибухи.

Напередодні, 28 вересня, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Кількість загиблих згодом зросла до двох людей, серед них помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна.

Того ж дня росіяни вдарили по медичному центру "Добробут", де є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.

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