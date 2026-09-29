У Києві горить навчальний заклад після удару балістики: всі наслідки атаки

Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)

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Уночі 29 вересня в Києві уламки впали на кількох локаціях - у Печерському та Солом'янському районах виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.