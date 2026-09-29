В Киеве горит учебное заведение после удара баллистики: все последствия атаки

Ночью 29 сентября в Киеве обломки упали на нескольких локациях - в Печерском и Соломенском районах возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.

Кроме того, попали в один из корпусов учебного заведения - там возник пожар.

Обломки ракеты упали во двор дома в Соломенском районе, также зафиксировано попадание в админздание объекта инфраструктуры.

Перед атакой Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, после чего в столице прогремели взрывы.

Накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Число погибших впоследствии возросло до двух человек, среди них помощница экс-секретаря СНБО Горбулина.

В тот же день россияне ударили по медицинскому центру "Добробут", где ранены, а клиника временно приостановила работу.