В Киеве горит учебное заведение после удара баллистики: все последствия атаки
Ночью 29 сентября в Киеве обломки упали на нескольких локациях - в Печерском и Соломенском районах возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В Печерском районе загорелось нежилое здание.
Обломки ракеты упали во двор дома в Соломенском районе, также зафиксировано попадание в админздание объекта инфраструктуры.
Кроме того, попали в один из корпусов учебного заведения - там возник пожар.
Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.
Перед атакой Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, после чего в столице прогремели взрывы.
Накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Число погибших впоследствии возросло до двух человек, среди них помощница экс-секретаря СНБО Горбулина.
В тот же день россияне ударили по медицинскому центру "Добробут", где ранены, а клиника временно приостановила работу.