Війна в Україні

В Києві за годину до Нового року оголосили повітряну тривогу

Ілюстративне фото: повітряну тривогу в Києві оголосили за годину до Нового року (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 31 грудня за годину до Нового року оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. Після оголошення тривоги у передмісті було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та карту повітряних тривог.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні.

В Повітряних силах також повідомили про ворожий дрон, який намагався пролетіти біля Києва.

"БпЛА повз Київ на північному заході в напрямку на/повз н.п.Коцюбинське", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що після оголошення тривоги у передмістях столиці було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожій цілі. Карта повітряних тривог станом на 22:50 31 грудня виглядає так:

Нагадаємо, що за підрахунками United24, у 2025 році Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників.

Зокрема вдень 31 грудня у Запоріжжі та Запорізькій області понад чотири години повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі через удари ворожих дронів було зафіксовано кілька пожеж. А ввечері 31 грудня окупанти повторно атакували Запоріжжя - було пошкоджено багатоповерхівку.

Повітряна тривогаКиївВійна в Україні