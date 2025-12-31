В Києві за годину до Нового року оголосили повітряну тривогу

В Києві ввечері 31 грудня за годину до Нового року оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. Після оголошення тривоги у передмісті було чутно вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та карту повітряних тривог.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні.
В Повітряних силах також повідомили про ворожий дрон, який намагався пролетіти біля Києва.
"БпЛА повз Київ на північному заході в напрямку на/повз н.п.Коцюбинське", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.
Зазначається, що після оголошення тривоги у передмістях столиці було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожій цілі. Карта повітряних тривог станом на 22:50 31 грудня виглядає так:
Нагадаємо, що за підрахунками United24, у 2025 році Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників.
Зокрема вдень 31 грудня у Запоріжжі та Запорізькій області понад чотири години повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі через удари ворожих дронів було зафіксовано кілька пожеж. А ввечері 31 грудня окупанти повторно атакували Запоріжжя - було пошкоджено багатоповерхівку.