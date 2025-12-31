В Києві за годину до Нового року оголосили повітряну тривогу

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні.

В Повітряних силах також повідомили про ворожий дрон, який намагався пролетіти біля Києва.

"БпЛА повз Київ на північному заході в напрямку на/повз н.п.Коцюбинське", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що після оголошення тривоги у передмістях столиці було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожій цілі. Карта повітряних тривог станом на 22:50 31 грудня виглядає так: