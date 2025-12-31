RU

В Киеве за час до Нового года объявили воздушную тревогу

Иллюстративное фото: воздушную тревогу в Киеве объявили за час до Нового года (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Киеве вечером 31 декабря за час до Нового года объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. После объявления тревоги в пригороде был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА и карту воздушных тревог.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в сообщении.

В Воздушных силах также сообщили о вражеском дроне, который пытался пролететь возле Киева.

"БпЛА мимо Киева на северо-западе в направлении на/против н.п.Коцюбинское", - сказано в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что после объявления тревоги в пригородах столицы были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона отработала по вражеской цели. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:50 31 декабря выглядит так:

 

Напомним, что по подсчетам United24, в 2025 году Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиационных бомб, около 2400 ракет различных типов и более 100 000 беспилотников.

В частности днем 31 декабря в Запорожье и Запорожской области более четырех часов воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье из-за ударов вражеских дронов было зафиксировано несколько пожаров. А вечером 31 декабря оккупанты повторно атаковали Запорожье - была повреждена многоэтажка.

