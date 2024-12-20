У Києві друге за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку дронів (відбій)

Нічна дронова атака

Ввечері 19 грудня російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Вперше через наближення ворожих БпЛА повітряну тривогу в столиці було оголошено о 00:34. Вона тривала 16 хвилин.

Крім того, загарбники вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу.

Обстріл пошкодив житловий будинок, під завалами опинилися люди.

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