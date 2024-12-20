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У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 00:42
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У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій) Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 20 грудня була оголошена повітряна тривога. Фіксувався рух дронів-камікадзе ворога в Київській області, зокрема у бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена залунала у столиці близько 0:34.

Місцевих мешканців закликали прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!". - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка.

У Повітряних силах інформували про рух БПЛА російських окупантів у напрямку столиці.

У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Оновлено: відбій тривоги

Близько 00:50 у КМВА заявили про відбій для столиці загрози щодо ворожих повітряних атак.

Атаки "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що з вечора 19 грудня був зафіксований запуск з боку військ РФ ударних безпілотників у бік України під час чергової повітряної атаки.

Вже після опівночі 20 грудня у Повітряних силах інформували про нові групи дронів-камікадзе, які ворог запустив з півночі та півдня.

До слова, минулої ночі під час "Шахедної" атаки у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося також про роботу ППО на підступах до столиці й у місті.

Вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що загалом у ніч проти 19 грудня РФ при атаці запустила по Україні 85 дронів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Тоді силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 45 ворожих ударних безпілотників, та нейтралізовано 40 дронів-імітаторів, які були локаційно втрачені.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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