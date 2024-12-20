ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів деблокували людей, серед них є підліток

Кривий Ріг, П'ятниця 20 грудня 2024 00:27
UA EN RU
Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів деблокували людей, серед них є підліток Фото: у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи через обстріл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі після російського ракетного удару, завданого ворогом ввечері 19 грудня, тривають аварійно-рятувальні роботи. Вдалося деблокувати з-під руїн будівлі двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник розповів, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі був потрощений двоповерховий будинок.

З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка", - передав глава ОВА.

Крім того, поінформував Лисак, у місті також були побиті вікна у 10-поверхівці.

"Деталі з'ясовуємо", - додав чиновник.

Російські удари по Кривому Рогу

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі ввечері 19 грудня пролунав вибух під час ракетної атаки з боку російських загарбників. У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики у цей момент. У бік міста рухалася швидкісна ціль.

Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про влучання у житловий будинок.

Зазначимо, що даний обстріл Кривого Розу із застосуванням балістики відбувся практично через добу після минулої атаки. Вчора ввечері, 18 грудня, у Кривому Розі також пролунали вибухи на тлі загрози балістики.

Після ворожої атаки 18 грудня навколо Кривого Рогу фіксували відключення електроживлення. Пізніше стало відомо, що у місті були пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Серед постраждалих об'єктів була лікарня та багатоповерхівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Ракетний удар
NEWS
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс