Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів деблокували людей, серед них є підліток

У Кривому Розі після російського ракетного удару, завданого ворогом ввечері 19 грудня, тривають аварійно-рятувальні роботи. Вдалося деблокувати з-під руїн будівлі двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Чиновник розповів, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі був потрощений двоповерховий будинок.

З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка", - передав глава ОВА.

Крім того, поінформував Лисак, у місті також були побиті вікна у 10-поверхівці.

"Деталі з'ясовуємо", - додав чиновник.

Російські удари по Кривому Рогу

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі ввечері 19 грудня пролунав вибух під час ракетної атаки з боку російських загарбників. У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики у цей момент. У бік міста рухалася швидкісна ціль.

Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про влучання у житловий будинок.

Зазначимо, що даний обстріл Кривого Розу із застосуванням балістики відбувся практично через добу після минулої атаки. Вчора ввечері, 18 грудня, у Кривому Розі також пролунали вибухи на тлі загрози балістики.

Після ворожої атаки 18 грудня навколо Кривого Рогу фіксували відключення електроживлення. Пізніше стало відомо, що у місті були пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Серед постраждалих об'єктів була лікарня та багатоповерхівки.