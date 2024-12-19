У Кривому Розі пролунав вибух, окупанти влучили ракетою у житловий будинок

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) ввечері 19 грудня було чути вибух. У бік міста рухалася швидкісна ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула .

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"Швидкісна ціль в напрямку Кривого Рогу!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил близько одинадцятої години вечора.

Одночасно з цим в мережі з'явилися повідомлення про звук вибуху, що було чути в районі Кривого Рогу.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе!" - заявив Вілкул.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram підтвердив ворожу атаку на Кривий Ріг.

"Кривий Ріг. Знову гучно. До відбою перебувайте в безпечних місцях", - заявив чиновник.

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Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів про "приліт" у житловий будинок.

"Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі", - написав він.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, цей обстріл Кривого Розу із застосуванням балістики відбувся майже рівно через добу після минулої атаки. Так, вчора, 18 грудня, після одинадцятої години вечора у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі повідомлень військових про загрозу балістики.

У Повітряних силах інформували про фіксацію руху щонайменше двох швидкісних цілей у бік міста.

Після вибухів стало відомо, що навколо Кривого Рогу фіксують відключення електроживлення. Також місцева влада розповіла про розгортання для громадян Штабу допомоги.

Вже вранці 19 грудня повідомлялося, що у Кривому Розі в результаті ракетної атаки фіксуються пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Серед постраждалих об'єктів - лікарня та багатоповерхівки. Місцева влада інформувала, що в результаті ворожого удару було зупинено одну з котелень