В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов (отбой)

Ночная дроновая атака

Вечером 19 декабря российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Впервые из-за приближения вражеских БпЛА воздушная тревога в столице была объявлена в 00:34. Она продолжалась 16 минут.

Кроме того, захватчики ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу.

Обстрел повредил жилой дом, под завалами оказались люди.

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