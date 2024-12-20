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В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов (отбой)

Фото: к Киеву снова приближаются вражеские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве второй раз за ночь на 20 декабря объявляли воздушную тревогу. К столице снова приближались российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Жителям столицы советовали немедленно пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы сообщали о движении БпЛА через город Бровары. Существовала угроза удара для районов ДВРЗ/Лесной/Троещина/Воскресенка.

Обновлено: отбой тревоги

В 2:00 Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в Киеве.

Ночная дроновая атака

Вечером 19 декабря российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Впервые из-за приближения вражеских БпЛА воздушная тревога в столице была объявлена в 00:34. Она продолжалась 16 минут.

Кроме того, захватчики ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу.

Обстрел повредил жилой дом, под завалами оказались люди.

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