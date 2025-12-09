UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 грудня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 10 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 10 грудня, очікується чергова порція опадів та значні температурні контрасти між регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом Діденко, мокрий сніг випадатиме у східних областях, а також у Сумській та Дніпропетровській областях. У південних, більшості центральних та західних областей, а також у Житомирській та Київській областях пройдуть дощі.

Найтепліше завтра буде на заході країни - вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів. Найхолодніша погода збережеться на сході, Полтавській області, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі - від 0 до +3 градусів. На решті території вдень очікується від +4 до +7 градусів.

У Києві дощ розпочнеться вже сьогодні ввечері й посилиться, а 10 грудня опади стануть слабшими та місцями перейдуть у невеликий дощ. Температура у столиці триматиметься в межах від +5 до +7 градусі.

Діденко попереджає, що з 13 по 15 грудня в Україні очікується невелике похолодання.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна повідомила, що цього тижня погода в Україні зміниться порівняно з попереднім періодом. На ситуацію вплинуть атмосферні фронти, які надходитимуть із північного заходу.

Також фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зимового сезону.

Читайте також, хто у світі формує довгострокові прогнози погоди, на яких даних вони ґрунтуються та якою загалом може бути зима в Україні цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопад