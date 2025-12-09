У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 грудня

В Україні у середу, 10 грудня, очікується чергова порція опадів та значні температурні контрасти між регіонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом Діденко, мокрий сніг випадатиме у східних областях, а також у Сумській та Дніпропетровській областях. У південних, більшості центральних та західних областей, а також у Житомирській та Київській областях пройдуть дощі.
Найтепліше завтра буде на заході країни - вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів. Найхолодніша погода збережеться на сході, Полтавській області, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі - від 0 до +3 градусів. На решті території вдень очікується від +4 до +7 градусів.
У Києві дощ розпочнеться вже сьогодні ввечері й посилиться, а 10 грудня опади стануть слабшими та місцями перейдуть у невеликий дощ. Температура у столиці триматиметься в межах від +5 до +7 градусі.
Діденко попереджає, що з 13 по 15 грудня в Україні очікується невелике похолодання.
Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна повідомила, що цього тижня погода в Україні зміниться порівняно з попереднім періодом. На ситуацію вплинуть атмосферні фронти, які надходитимуть із північного заходу.
Також фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зимового сезону.
