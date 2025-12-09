RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве - дождь, на востоке - мокрый снег: какой будет погода в Украине 10 декабря

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 10 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 10 декабря, ожидается очередная порция осадков и значительные температурные контрасты между регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу Диденко, мокрый снег будет выпадать в восточных областях, а также в Сумской и Днепропетровской областях. В южных, большинстве центральных и западных областей, а также в Житомирской и Киевской областях пройдут дожди.

Теплее всего завтра будет на западе страны - днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов. Самая холодная погода сохранится на востоке, Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье - от 0 до +3 градусов. На остальной территории днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В Киеве дождь начнется уже сегодня вечером и усилится, а 10 декабря осадки станут слабее и местами перейдут в небольшой дождь. Температура в столице будет держаться в пределах от +5 до +7 градусов.

Диденко предупреждает, что с 13 по 15 декабря в Украине ожидается небольшое похолодание.

 

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина сообщила, что на этой неделе погода в Украине изменится по сравнению с предыдущим периодом. На ситуацию повлияют атмосферные фронты, которые будут поступать с северо-запада.

Также специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным прогнозом на начало зимнего сезона.

Читайте также, кто в мире формирует долгосрочные прогнозы погоды, на каких данных они основываются и какой в целом может быть зима в Украине в этом году.

