Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці

Фото: у Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві через ремонтні роботи, викликані пошкодженням водопроводу, частково перекрили рух Набережним шосе. Орієнтовно, обмеження введені на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Фахівці "Київводоканалу" усувають пошкодження водопроводу на Набережному шосе, 25. Через роботи перекрита перша смуга руху в обох напрямках – від мосту Патона до мосту Метро", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що для ремонту тимчасово призупинили водопостачання ділянкою трубопроводу діаметром 1400 мм, при цьому водопостачання споживачам не відключатимуть. Орієнтовний термін виконання робіт – близько однієї доби.

Обмеження руху у Києві

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Алішера Навої від вулиці Князя Романа Мстиславича до проспекту Алішера Навої, 16. Крім того, запроваджують зміни в русі автобусів на маршруті №44.

Також раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. Також повідомлялось про часткове перекриття Солом’янської площі.

Окрім того, до кінця року діятимуть зміни на шляхопроводі на перетині вулиць Михайла Бойчука і Саперно-Слобідської. Це збільшує навантаження на центральні під’їзди - враховуйте це при плануванні маршруту.

