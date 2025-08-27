У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці

У Києві через ремонтні роботи, викликані пошкодженням водопроводу, частково перекрили рух Набережним шосе. Орієнтовно, обмеження введені на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Фахівці "Київводоканалу" усувають пошкодження водопроводу на Набережному шосе, 25. Через роботи перекрита перша смуга руху в обох напрямках – від мосту Патона до мосту Метро", - зазначили у КМДА.
Повідомляється, що для ремонту тимчасово призупинили водопостачання ділянкою трубопроводу діаметром 1400 мм, при цьому водопостачання споживачам не відключатимуть. Орієнтовний термін виконання робіт – близько однієї доби.
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Алішера Навої від вулиці Князя Романа Мстиславича до проспекту Алішера Навої, 16. Крім того, запроваджують зміни в русі автобусів на маршруті №44.
Також раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. Також повідомлялось про часткове перекриття Солом’янської площі.
Окрім того, до кінця року діятимуть зміни на шляхопроводі на перетині вулиць Михайла Бойчука і Саперно-Слобідської. Це збільшує навантаження на центральні під’їзди - враховуйте це при плануванні маршруту.