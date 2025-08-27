В Киеве на сутки частично перекрыли движение по одной из главных магистралей: подробности

Ограничения движения в Киеве

Сегодня, 27 августа, стало известно, что в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Алишера Навои от улицы Князя Романа Мстиславича до проспекта Алишера Навои, 16. Кроме того, вводят изменения в движении автобусов на маршруте №44.

Также ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. Также сообщалось о частичном перекрытии Соломенской площади.

Кроме того, до конца года будут действовать изменения на путепроводе на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Это увеличивает нагрузку на центральные подъезды - учитывайте это при планировании маршрута.