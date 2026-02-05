В Києві дали невтішний прогноз щодо відновлення Дарницької ТЕЦ

В Києві фахівці за підсумками обстеження атакованої росіянами Дарницької ТЕЦ оцінили час її відновлення в мінімум два місяці за умови відсутності нових терактів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
Кличко нагадав, що окупанти атакували Дарницьку ТЕЦ 3 лютого. Вона забезпечувала теплопостачання у частинах Дарницького та Дніпровського районів - загалом понад 1100 багатоповерхових будинків.
"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - написав Кличко.
Також він опублікував список будинків, у яких до моменту відновлення Дарницької ТЕЦ не буде опалення. Наразі розгорнуто додаткові опорні пункти обігріву в школах постраждалих мікрорайонів. П'ять нових пунктів створили в Дарницькому районі, чотири - в Дніпровському.
"Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці, та 27 пунктів - у Дніпровському районі. ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - написав Кличко.
Нагадаємо, що станом на ранок 5 лютого у Києві понад 1110 житлових будинків залишался без опалення вже третій день. Ситуація не змінилася порівняно з учорашнім та позавчорашнім днем. Причина відсутності опалення - теракт російських окупантів.
Росіяни в ніч на на 3 лютого, під час найсильніших морозів цієї зими, завдали чергового масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують обігрів українських міст. Внаслідок теракту РФ у Києві було пошкоджено низку енергетичних об'єктів, найбільше постраждали два райони.
Серед іншого, окупанти атакували Дарницьку ТЕЦ. Ворог запустив по ній п'ять балістичних ракет, наразі станція повністю припинила роботу та фактично знищено. В Міненерго пообіцяли, що у киян, будинки яких найближчим часом не вдасться підключити до теплопостачання, світло буде щонайменше 18 годин на добу.