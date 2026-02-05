В Киеве дали плохой прогноз по восстановлению Дарницкой ТЭЦ

Кличко напомнил, что оккупанты атаковали Дарницкую ТЭЦ 3 февраля. Она обеспечивала теплоснабжение в частях Дарницкого и Днепровского районов - всего более 1100 многоэтажных домов.

"Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев (если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - написал Кличко.

Также он опубликовал список домов, в которых до момента восстановления Дарницкой ТЭЦ не будет отопления. Сейчас развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах пострадавших микрорайонов. Пять новых пунктов создали в Дарницком районе, четыре - в Днепровском.

"Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице, и 27 пунктов - в Днепровском районе. ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", - написал Кличко.