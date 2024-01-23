У Києві чути вибухи. Працює ППО

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у КМВА повідомили про роботу сил ППО в Київській області. Людей прохають перебувати в укриттях.

Обстріли 22-23 січня

Ввечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.

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