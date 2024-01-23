ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Харкова: росіяни пошкодили житловий будинок

Харків, Вівторок 23 січня 2024 04:58
UA EN RU
Обстріл Харкова: росіяни пошкодили житловий будинок Фото: росіяни пошкодили житловий будинок у Харкові (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова, у місті пошкоджено приватний будинок. На даний момент, інформація про постраждалих відсутня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голову Ігоря Терехова.

За його словами, загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

"На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", - написав він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив ушкодження житлового будинку.

"Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - зазначив він.

Обстріл Харкова 23 січня

В ніч на 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

Ввечері у понеділок, 22 січня, російські військові обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.

Також армія РФ вдарила ракетою "Іскандер" по Краматорську Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Іноземці стануть українцями? Кому, за що і як Зеленський пропонує давати громадянство
Іноземці стануть українцями? Кому, за що і як Зеленський пропонує давати громадянство
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ