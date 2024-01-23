В Киеве слышны взрывы. Работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Также в КГВА сообщили о работе сил ПВО в Киевской области. Людей просят находиться в укрытиях.

Обстрелы 22-23 января

Вечером в понедельник, 22 января, Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов типа Shahed.

Ночью 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Захватчики повредили ракетой жилой дом.

Около 5:30 по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о запуске Россией ракет из стратегической авиации.

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