У Харкові пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 січня. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"У Харкові серія вибухів", - йдеться у повідомленні. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей. Російські обстріли України Російська армія у понеділок, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер". Також окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері 22 січня. Загинув чоловік.