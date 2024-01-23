У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 січня. В місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.
"У Харкові серія вибухів", - йдеться у повідомленні.
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.
Російські обстріли України
Російська армія у понеділок, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер".
Також окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері 22 січня. Загинув чоловік.
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