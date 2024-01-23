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У Харкові пролунала серія вибухів

Харків, Вівторок 23 січня 2024 04:07
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У Харкові пролунала серія вибухів Фото: у Харкові пролунала серія вибухів вночі 23 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Харкові пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 січня. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"У Харкові серія вибухів", - йдеться у повідомленні.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

Російські обстріли України

Російська армія у понеділок, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер".

Також окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері 22 січня. Загинув чоловік.

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Вибух харков Війна Росії проти України
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