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У Києві чути вибухи. Працює ППО

Київ, Вівторок 23 січня 2024 07:06
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У Києві чути вибухи. Працює ППО Фото: у Києві лунають вибухи, працює ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у КМВА повідомили про роботу сил ППО в Київській області. Людей прохають перебувати в укриттях.

Обстріли 22-23 січня

Ввечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.

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